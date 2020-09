Il 12 ed il 26 ottobre torna l’Open Day con gli specialisti in Ortodonzia infantile dell’Ospedale di Suzzara

SUZZARA La prevenzione non si ferma. Ridurre il rischio di patologie orali, promuovere l’igiene dentale ed eliminare le abitudini sbagliate rappresentano un messaggio importante che l’ Ospedale di Suzzara ribadisce anche quest’anno rinnovando l’appuntamento con gli specialisti in Ortodonzia infantile.

Torna il 12 ed il 26 ottobre l’Open Day di prevenzione dentale infantile, giunto alla sua quarta edizione. Un’iniziativa proposta ogni anno in due momenti, uno primaverile (ma causa epidemia Covid non è stato possibile organizzare la giornata aperta di maggio) ed uno autunnale in coincidenza con la ripresa delle scuole e del mese (ottobre) della prevenzione dentale.

Ad accogliere i piccoli ospiti, dalle 8 alle 15, sarà l’equipe specializzata in Ortodonzia Infantile che effettuerà un check up gratuito per valutare a 360 gradi lo stato di salute del cavo orale, dare indicazioni specifiche per prevenire e affrontare eventuali disturbi, fornire consigli sui corretti comportamenti.

È obbligatoria la prenotazione, telefonando al numero 0376.1760310, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00.

Le visite saranno eseguite nel rispetto di tutte le normative anti contagio Covid-19, con l’uso dei dispositivi di protezione individuale sia per il personale sia per i medici. In portineria viene eseguito il triage, vengono fatti entrare solo i pazienti con accompagnatore in appuntamento e con mascherina. In reparto vengono attuate tutte le procedure di sanificazione dell’ambulatorio odontoiatrico dopo l’accesso di ogni paziente.

IL SERVIZIO ODONTOIATRICO DELL’OSPEDALE DI SUZZARA

Il Servizio Odontoiatrico dell’Ospedale di Suzzara è attivo dal 2004, è aperto al pubblico ogni lunedì e si avvale di un’equipe di professionisti guidata dalla Dr.ssa Angela Rinieri. I trattamenti ortodontici portati a termine dal Servizio di Ortodonzia dal 2004 ad oggi sono 3.746. Un’attività, rivolta a bambini e adulti, che oggi rappresenta una risposta sanitaria alle esigenze del territorio.