Volley Serie A2 maschile – Play off: Gabbiano senza freni col Massanzago. Viadana ko con San Giustiono

MANTOVA Il Gabbiano, che ha chiuso in vetta la stagione regolare nel girone C, ha iniziato alla grande il cammino nei play, piegando Massanzago secondo nel girone D. Nel palasport di Borgoricco i ragazzi di Simone Serafini e Carlo Alberto Tognazzoni vincono 25-18 il primo set, conducendo sempre nel punteggio e controllando il sestetto di Falcini, nel quale si pone in evidenza Casarin. Buona la difesa e il muro dei virgiliani, bene Miselli. Raddoppio nel secondo col punteggio di 25-15: buona la regia di Quartarone, ok Bigarelli e Cordani, davvero nessun problema per il Top Team che ha dettato i ritmi fin dalle prime battute contro un Massanzago volenteroso e poco più. Anche nell’ultimo set il sestetto mantovano gestisce il punteggio. Rispetto agli altri due abbassa un po’ i ritmi e i padovano possono così farsi sotto. Sul 22-18 primo time out chiamato da Serafini; prima Bigarelli, poi Cordani allungano sul 24-18, Pettenuzzo annulla il primo match ball, ma ci pensa Bigarelli a mettere tutti d’accordo. Sabato il ritorno (ore 18.30).

È andata male, invece, al Viadana che si arrende 3-0 all’Ermogroup San Giustino. La squadra di Panciroli e Gualerzi, seconda al termine della stagione regolare nel girone E, ha affrontato il team perugino di Bartolini e Monaldi, che ha dominato il girone F. Nel primo set equilibrio sostanziale sino all’11-11, poi gli umbri allungano. Il margine di vantaggio ottenuto basta per chiudere 25-18. Anche nel secondo gli ospiti, che alla promozione in A3 puntano molto, dominano. Viadana cerca di tenersi a ruota, ma soccombe 25-20. Nell’ultimo, dopo l’equilibrio nei primi scambi, San Giustino prende il largo. Il sestetto rivierasco cerca di resistere agli avversari, ma alla fine cede 25-19. Domenica prossima il ritorno in terra perugina. Se Viadana dovesse vincere, golden set per decidere chi approda in finale e sfida la vincente di Castelfranco di Sotto-Stadium Mirandola (2-3 in gara-1).