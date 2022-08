Aston Martin presenta la DBR22, concept car a due posti

ROMA Aston Martin ha scelto l’edizione 2022 della Monterey Car Week per svelare la DBR22: un design concept a due posti e motore 12 V costruito artigianalmente. Coniugando l’arte classica dell’artigianato con materiali avanzati e tecnologie all’avanguardia, la DBR22 è la combinazione perfetta di purezza del design, precisione ingegneristica, prestazioni al cardiopalma e autentica passione. Il design concept DBR22 presenta una carrozzeria completamente nuova, frutto del lavoro dei progettisti di Aston Martin. Le linee lavorate artigianalmente, nascono da un numero minimo di pannelli della carrozzeria per creare una presenza più scolpita e muscolare. La griglia anteriore completamente nuova incorpora un design esclusivo in fibra di carbonio al posto delle abituali venature, che caratterizzano invece le Aston Martin prodotte in serie. Il cofano presenta una presa d’aria a ferro di cavallo, in posizione incassata per agevolare il flusso d’aria proveniente dal motore Twin-Turbo V12 da 5,2 litri, posto appena al di sotto. Perfettamente incastonati nei passaruota si trovano i cerchi in lega da 21″ dalle linee mai viste prima.

Con un design a 14 razze creato appositamente per la DBR22, questi cerchi leggeri con serraggio centre-lock ispirato alle auto sportive sono disponibili in un’ampia palette di colori.

Il design concept DBR22 presenta anche un colore della carrozzeria interamente personalizzato, sviluppato appositamente per l’occasione mediante “Paint to Sample”, un’esclusiva opzione disponibile attraverso Q by Aston Martin. L’abitacolo porta avanti la fusione di approcci classici e contemporanei con numerosi componenti esclusivi e un ampio uso di pelle e fibra di carbonio a vista. Dall’architettura definita dal nuovissimo cruscotto e dagli eleganti display di infotainment, nasce un ambiente dalle linee pulite e ordinate. Pur ispirandosi alle auto da competizione di livello mondiale, gli interni sono tutt’altro che spogli. I flessibili inserti in pelle avvolgono il cruscotto dalle linee contemporanee e i sedili in fibra di carbonio ad alte prestazioni, per estendersi fino alla parte più alta delle portiere e creare così un ambiente invitante. Da dietro i sedili si innalzano due elementi aerodinamici che fendono il flusso dell’aria dietro il poggiatesta di conducente e passeggero. Sul retro, il design concept DBR22 presenta un’inconfondibile grafica della sottile barra luminosa orizzontale a tutta larghezza creata appositamente per questa applicazione. Al di sotto, si trova un pannello perforato che consente all’aria calda di uscire dal retro. Dai colori della vernice e le finiture, fino alla grafica personalizzata e le fibre di carbonio colorate, passando per i materiali personalizzati sia per gli interni che gli esterni, ogni vettura Q by Aston Martin può spingere i limiti di progettazione e desiderio ed è completamente personalizzata per il cliente. Grazie a un motopropulsore Twin-Turbo V12 da 5,2 litri di immensa potenza, la DBR22 coniuga la straordinaria eleganza delle sue linee con prestazioni mozzafiato; le uscite di picco da 715 CV e 753 Nm forniscono una propulsione sufficiente per portare la DBR22 da 0 km/h a 100 km/h in 3,5 secondi, per una velocità massima di 319 km/h. L’esclusiva calibrazione del motore e il cambio automatico con leva a 8 velocità usa la modellazione della coppia per consentire alla DBR22 una maneggevolezza e una guida diversa da qualsiasi altro modello. Un piantone dello sterzo fisso offre una maggiore precisione ma fornisce anche un feedback più dettagliato in modo che il conducente possa avere un’immagine più chiara della presa disponibile. Gli esclusivi pannelli di rivestimento anteriori e posteriori aumentano ulteriormente la rigidità torsionale, con una calibrazione personalizzata per gli ammortizzatori adattivi, al fine di fornire precisione e flessibilità e ottenere così una combinazione di controllo della carrozzeria e perfezionamento della guida.