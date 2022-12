Il 6 dicembre a Castel d’Ario c’è la presentazione del “Quaderno” di Rafflesia dedicato a don Enzo Verrini

CASTEL D’ARIO – Martedì 6 dicembre, alle ore 20,30, nel salone dell’oratorio parrocchiale di Castel d’Ario è in programma la presentazione di un libretto singolare. Si tratta della biografia, essenziale e pur completa, di don Enzo Verrini, parroco del paese dal 1969 al 2008, voluta dal gruppo culturale Pro loco “Amici del Castello” nell’ambito del progetto “Rafflesia” (Ricordi Autobiografici Fatti Fluire Liberamente E Scritti In Amicizia) coordinato da Gabriella Mantovani, che da un paio d’anni propone alla comunità svelti libretti, definiti Quaderni per il loro formato, che raccontano la vita di persone casteldariesi significative e di cui non si vuole perdere la memoria. Nel caso di don Enzo, il ricordo “autobiografico” è quello di tanti parrocchiani che hanno avuto la fortuna di camminare con lui per un periodo decisamente lungo. Il suo Quaderno è l’undicesimo stampato finora e per la sua presentazione c’è già un’attesa piuttosto emozionata e partecipe proprio perché grande è stata la collaborazione della gente nel fornire ricordi, foto, suggerimenti, permessi, informazioni documentate. Il tutto è stato poi organizzato da Gabriella Mantovani, che del progetto “Rafflesia” è ideatrice e referente. Sarà lei a guidare i vari momenti della serata che ruoteranno attorno alla figura di don Enzo attraverso spezzoni di video amatoriali girati in occasione di alcuni festeggiamenti in suo onore. Il Quaderno don Enzo Verrini parroco di Castel d’Ario dal 1969 al 2008 nel ricordo della sua comunità è di 72 pagine, arricchite da 65 foto. (ma.vin)