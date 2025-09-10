Il Capitano Calì prende il comando della Compagnia di Castiglione

Da alcuni giorni il Capitano Giuseppe Calì è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere. Succede al Tenente Colonnello Manuel Sacchetto, recentemente trasferito al Comando Provinciale Carabinieri di Mantova con l’incarico di Capo Ufficio Comando.

L’Ufficiale, originario della provincia di Messina, si è arruolato nel 2014. Dopo aver frequentato per un anno la Scuola Allievi Marescialli, nel 2015 inizia il percorso da Ufficiale nell’Arma presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma frequentando il 197° corso, al termine del quale ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2020.

Dopo il ciclo di formazione, assume l’incarico di Comandante di Plotone presso il 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri (Roma) e successivamente presso l’8° Reggimento “Lazio” con sede a Roma, svolgendo anche un periodo nell’ambito dell’Operazione “Eunav for med Irini” come capo cellula di raccolta e scambio informativo.

Nel settembre 2022 assume il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, e nel settembre 2024 assume il comando della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) inserita nel 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” con sede a Venezia-Mestre.

Il Capitano Calì, fortemente motivato nel nuovo prestigioso incarico è pronto a mettere a disposizione della comunità la propria professionalità, con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente e una presenza costante sul territorio.

L’Ufficiale è stato ricevuto dal Colonnello Vincenzo Di Stefano, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, che ha espresso parole di elogio nei confronti del neo Comandante della Compagnia di Castiglione delle Stiviere.

Il Capitano Giuseppe Calì ha ringraziato il Comandante Provinciale, assicurando che profonderà il massimo impegno al fine di fornire concrete risposte alla popolazione, assicurando così la percezione di sicurezza sul territorio.