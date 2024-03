Salvaguardare il territorio dei prati stabili: a Goito focus su sinergie e strategie

GOITO – L’ulteriore valorizzazione dei territori e delle loro potenzialità in ambito socioeconomico: questo l’obiettivo del momento di confronto promosso dal vice sindaco, Paolo Boccola e svoltosi nei giorni scorsi in sala consigliare a Goito.

Un incontro giudicato dagli esponenti delle istituzioni locali, vedi i Comuni di Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Roverbella e Volta Mantovana, e dagli addetti ai lavori, nello specifico le associazioni di categoria del mondo agroalimentare, viste anche le caratteristiche peculiari del territorio dove si è voluto fare questo intervento di riflessione e di proposta programmatica, in termini più che positivi.

L’intento dei promotori dell’iniziativa è stato quello di creare ulteriori sinergie per il coordinamento dei territori sulle tematiche agricole e ambientali. Un percorso di collaborazione che sta portando risultati molto importanti e soprattutto permette di gestire in modo condiviso varie problematiche.

«Voglio ringraziare – afferma il vice sindaco di Goito, – per la disponibilità la Provincia di Mantova e in particola il Comandante della Polizia Provinciale Cristiano Colli che ha illustrato molte novità di carattere locale e regionale. Un grazie a tutti ì volontari e collaboratori dei vari comuni che sono intervenuti alle associazioni di categoria e ovviamente ai colleghi amministratori dei comuni coinvolti».

Nel corso dell’incontro si sono analizzati vari temi e tra questi anche la lotta agli elementi infestanti che possono creare danni alle produzioni agricole, vedi nutrie, cinghiali e piccioni. L’appuntamento in questione si è tenuto pochi giorni dopo la costituzione dell’Associazione dei Prati Stabili della Valle del Mincio”, che coinvolge i medesimi territori, Di conseguenza è divenuto una sorta di ulteriore conferma della validità degli sforzi compiuti per far sì che questa porzione della Grande Mantova e dell’Alto Mantovano possa vedere sviluppate le opportunità di crescita in un comparto che sa esprimere importanti eccellenze come quello dell’agroalimentare e dell’ambientale.