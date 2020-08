Automobilismo – Solferino Rally Pecso in evidenza al Trofeo Italia

SOLFERINO Buoni risultati ottenuti dai portacolori della scuderia Solferino Rally Pecso in terra marchigiana nella gara di Trofeo Italia autocross, andata in scena nella notte ferragostana sul crossodromo di Ponzano di Fermo (Fm).

Tre i piloti scesi in pista nella affollatissima categoria D2 monoposto a due ruote motrici: Michele Bertoldo (proto Kawasaki) quinto classificato, Danilo Arnaldini (proto Fiat) sesto classificato; solo nono Alessandro Arnaldini (proto Suzuki) per la rottura di un semiasse. Il prossimo weekend torna di scena il Campionato Italiano Velocità Montagna e con esso Alessandro Bondanza (in foto), reduce da un brillante secondo posto di classe alla cronoscalata Alpe Del Nevegal. Il mantovano a bordo della consueta Citroen Saxo VTS RS 1.6 sarà impegnato al 55° Trofeo Luigi Fagioli a Gubbio (Pg).