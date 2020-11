Il Covid “unisce”: appello congiunto maggioranza-opposizione affinchè i cittadini rispettino le regole

MANTOVA – Dopo l’infuocata diatriba tra opposti gruppi politico-amministrativi sullo status del complesso residenziale sanitario di via Donatori di Sangue, al cospetto della assai più seria crescente minaccia del coronavirus, che anche a Pegognaga sta diffondendosi creando ansia e timori, la maggioranza consiliare, rappresentata dal movimento Civici Uniti, e la minoranza, rappresentata dalla coalizione di centrosinistra RiAttiviamo Pego, hanno condiviso stampa e diffusione di un manifesto che invita i pegognaghesi a “Rispettare le regole”. Il logotipo é davvero singolare, essendo rappresentato dall’originale formula che vede tra le classiche due parentesi i loghi di RiAttiviamo Pego a sinistra, quello di Civici Uniti a destra, accompagnati dal simbolo araldico del Comune che funge da segno matematico. Quale risultato dell’addizionale é l’eliminazione del coronavirus. Sopra e sotto l’espressione matematica la chiave di lettura della parentesi “Aiutaci a Aiutarti”. Seguono quindi i fondamentali per evitare la diffusione del virus. Il manifesto murale é stato diffuso sul territorio ieri pomeriggio: «In un momento cosi delicato per il nostro paese abbiamo ritenuto opportuno lanciare un messaggio forte e che provenisse da un’unica voce – hanno dichiarato i due capigruppo, Fulvio Renusi per Riattiviamo Pego e Stefano Schivi per Civici Uniti Un messaggio che mira all’informazione e responsabilizzazione del cittadino affinché l’azione di ogni singolo possa trasformarsi al più presto in una vittoria comune».