Il magazzino comunale di Cavriana diventa autonomo

CAVRIANA – Il Comune vuole rendere autonomo dal punto di vista energetico il magazzino comunale di via Dell’Artigianato, sede operativa del settore tecnico comunale solo da alcuni anni. Proprio per questo motivo l’ente locale sta realizzando il progetto per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura del capannone, così da poter partecipare ad un apposito bando emanato nell’ultimo periodo dalla Regione Lombardia.

Intento dell’ente locale è quindi quello di fare in modo che il magazzino possa essere dotato di corrente elettrica “autoprodotta”. Non solo. Considerato che il magazzino non necessita di una quantità di energia elettrica eccessiva, è possibile che possa venire prodotto anche il calore necessario per riscaldare gli ambienti. «Ci sembra un intervento utile – spiega il sindaco Giorgio Cauzzi – e ci stiamo attrezzando per ottenere il finanziamento».