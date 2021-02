Festa a Roverbella per i 100 anni di Ivo Mirandola

ROVERBELLA – Ivo Mirandola …. e così fan 100. Venerdì scorso la comunità roverbellese ha salutato con tanta emozione e un pizzico d’orgoglio il secolo di vita di un proprio concittadino. Un grande giorno di festa per “zio Ivo”, come viene comunemente chiamato il centenario, e per i suoi cari.

Un obiettivo forse raggiunto grazie alla sua capacità di minimizzare i momenti negativi che la vita gli ha riservato, riuscendo a godere e condividere con i suoi cari le cose belle. Come la maggior parte delle persone anziane vive soprattutto di ricordi; in particolare, ama raccontare con dovizia di particolari quanto gli capitò molti anni fa.

È bello sentire la storia dalla sua voce, in italiano, ma infarcita di intercalari quali: “indoineghe mia che…” oppure “ote mia veder che…”.

Ivo Mirandola ringrazia parenti e amici che hanno condiviso con lui questo traguardo con l’espressione che gli è consueta: “vi saluto tutti caramente”.