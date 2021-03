Pallavolo serie B m – Testa-coda per il Gabbiano

CERESE Il Gabbiano Top Team torna in Trentino, a una settimana dal confronto della terza di andata, vinto per 3-0 sull’Argentario, per affrontare a Rovereto il Lagaris, già piegato 3-0 nella sfida dell’andata (ore 17.30, arbitri Olive e Cristanini). Si tratta di un testa-coda, dato che la compagine locale si trova ancora ferma al palo, mentre quella del tecnico Gianantonio Guaresi è in vetta con sedici punti.

«Ogni partita fa storia a sé – afferma il diesse del Gabbiano Top Team Nicola Mazzonelli – Non essendoci retrocessioni, chi non ha particolari obiettivi da raggiungere può giocare senza l’assillo di dover conquistare a tutti i costi il successo. Con tutto il rispetto che abbiamo per la giovane compagine avversaria, avendo dalla nostra parte il pronostico favorevole sulla carta, dobbiamo affrontare il testa-coda con la consapevolezza dei nostri mezzi e con tante motivazioni. Dobbiamo fare molta attenzione perché basta poco per concedere vantaggi al sestetto di Rovereto, che non avendo nulla da perdere ci affronterà tranquillo per crearci dei problemi. Noi siamo partiti con obiettivi importanti da raggiungere e non possiamo commettere errori: dobbiamo dunque muovere la classifica, preoccupandoci di più della nostra prestazione. Bisogna essere cinici e badare all’essenziale per uscire dal campo con la vittoria e con altri tre punti in tasca».