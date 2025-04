In 13 mila alla mostra dei vini e dei passiti di Volta Mantovana

VOLTA MANTOVANA – Grande successo per l’edizione numero 21 della Mostra Nazionale dei Vini Passiti e da Meditazionesi di Volta Mantovana alla quale hanno partecipato 13 mila visitatori in tre giorni, con degustazioni sold out e il sostegno delle autorità del territorio. Un evento che ha saputo rinnovarsi ancora una volta, grazie alle nuove esperienze create in collaborazione con “La Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani”, il“ Club Amici del Sigaro Toscano” e il contributo di Onav, l’organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. Protagonisti assoluti sono stati i grandi vini passiti e da meditazione italiani, grazie alla presenza di più di 40 cantine provenienti da tutta Italia e 100 etichette, che hanno offerto un viaggio completo tra territori, profumi e storie di eccellenza. Tra le novità più apprezzate, la masterclass dedicata al Tokaj ungherese e l’evento letterario con degustazione riservata al prezioso Château d’Yquem, entrambi andati rapidamente sold out. Quest’anno la Mostra è stata scelta anche per inaugurare WL’Olimpo dei Vini Lombardi”, il nuovo progetto per valorizzare l’enologia lombarda in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Non solo vino, però. Per le famiglie e i più piccoli sono stati pensate diverse iniziative come il tour in quad sulle Colline Moreniche, i laboratori creativi con Campagna Amica e La Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani. Gettonate anche le visite guidate a Palazzo Gonzaga, arricchite da figuranti in costume e dalla nuova modalità escape room, grazie all’App gratuita che ha trasformato il palazzo in un’esperienza di gioco tra cultura e divertimento. Immancabile il Mercato Contadino, dove i produttori locali hanno raccontato e fatto assaggiare le eccellenze del nostro territorio. La Mostra si conferma non solo come vetrina d’eccellenza per i migliori vini passiti e da meditazione d’Italia, ma anche come straordinario palcoscenico per la promozione turistica, culturale ed enogastronomica di Volta Mantovana, in un contesto sempre più internazionale. Un risultato possibile grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, Pro loco Voltese e realtà come Colline Moreniche del Garda, Coldiretti Mantova e il sostegno di tutti gli sponsor, oltre al prezioso impegno dei volontari.