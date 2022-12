Inaugurata a Roncoferraro la nuova sede della Croce Rossa intitolata al volontario Boselli

RONCOFERRARO – Inaugurata nei giorni scorsi in piazza Berlinguer la sede CRI di Roncoferraro. Grazie ad un accordo, il locale è stato messo a disposizione dal Comune al Comitato CRI di Mantova per cercare di avvicinare la popolazione al mondo di Croce Rossa Italiana. Diverse le persone intervenute al taglio del nastro, tra le quali il sindaco di Roncoferraro Sergio Rossi, l’assessore al volontariato Katia Simeoni, il prefetto Gerlando Iorio, il comandante Provinciale dei carabinieri col. Vincenzo di Stefano. La sede CRI è stata intitolata al volontario Carlo Boselli, scomparso recentemente. Per i cittadini il numero di riferimento della CRI è: 0376/262626 con mail: mantova@cri.it.