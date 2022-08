Incidente sul lavoro a Bagnolo, due operai ustionati gravemente con del solvente

BAGNOLO SAN VITO -Incidente sul lavoro questa mattina poco dopo delle 9 a Bagnolo San Vito, in via Marco Biagi. Due le persone rimaste ferite: si tratta di due operai, rispettivamente di 42 e 52 anni, rimasti ustionati mentre svolgevano dei lavori di ristrutturazione in un immobile privato in via Marco Biagi. Uno dei due si sarebbe ferito alle gambe mentre utilizzava un solvente mentre il collega avrebbe riportato feriti meno gravi nel tentativo di soccorrerlo. Il più grave è stato accompagnato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti poi 118 con ambulanze ed elicotteri, vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici del servizio prevenzione infortuni dell’Ats Valpadana