Ciclismo giovanile – Altro trionfo per Maria Acuti. Bene anche Leali e Monister

Mantova Soddisfazioni per il ciclismo giovanile mantovano sono giunte, sempre ieri, dalla “solita” Maria Acuti. L’esordiente ostigliese della Valcar, dopo la positiva esperienza ai Tricolori della pista svoltisi nei giorni scorsi a Dalmine (Bg), ieri è tornata sul gradino più alto del podio cogliendo il successo di categoria, e il 3° posto assoluto nella graduatoria che prevedeva anche le allieve, nella corsa disputata a Villadossola (Vb).

Per quel che concerne la categoria juniores, il mantovano Stefano Leali, del Team Giorgi, si è piazzato al 5° posto nel Trofeo Madonna del Cavatore, a Casette di Massa Carrara, al termine di una gara molto impegnativa sulla distanza di 123 km. Completa il quadro dei risultati il 6° posto ottenuto da Angelo Monister, sempre del Team Giorgi, a Vaprio d’Agogna, in provincia di Novara. (bio)