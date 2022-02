Completato il secondo varo. Il ponte di San Benedetto Po riapre alle 20

SAN BENEDETTO PO Concluso il varo del secondo arco, dalle 20 di oggi, domenica 6 febbraio, il ponte di San Benedetto Po riapre al traffico. Lungo 329 metri, pesante 5000 tonnellate di acciaio corte che disegnano due archi di 35 e 30 metri di altezza, sull’orizzonte del Basso mantovano. Come due palazzi da 12 e 10 piani. Sono questi i numeri del nuovo ponte che mette in collegamento le due sponde del Po all’altezza dei comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po, un’infrastruttura di elevato standard ingegneristico progettata esecutivamente e realizzata da Toto Costruzioni Generali, frutto di un investimento di quasi 34 milioni di euro da parte della Regione Lombardia, con Stazione Appaltante la Provincia di Mantova. L’opera, che si mostra ora in tutta la sua imponenza, è attualmente in una posizione provvisoria parallela al vecchio manufatto, che verrà poi abbattuto. Ora presso il cantiere sono in corso le ultime saldature, ma oggi tutto è andato bene. Stanno per essere completate anche le verifiche topografiche sul vecchio ponte e da remoto quelle strumentali. Alle ore 200, quindi, il vecchio ponte sarà riaperto alla circolazione, poiché il secondo varo è completato.