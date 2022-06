Boxe – Torna la grande boxe sul Te il 13 luglio

Mantova Mercoledì 13 luglio tornano in città le emozioni del grande pugilato, con la manifestazione organizzata dalla Boxe Mantova del maestro Bruno Falavigna e dal procuratore sportivo Francesco Ventura in collaborazione con il Comune di Mantova e Arci Mantova. Ancora non disponibile piazza Broletto, sede della tradizionale serata estiva di pugilato fino al 2019, la ‘carovana’ della noble art si trasferisce con entusiasmo in viale Te nel contesto dell’Arci Festa, di cui per una sera costituirà l’attrazione principale al posto degli abituali concerti. Un secondo appuntamento pugilistico di rilievo nazionale, al chiuso e con un titolo in palio, è previsto per il mese di novembre. Il programma del 13 luglio all’Arcifesta prevede otto incontri: sei dilettantistici con impegnate le giovani promesse mantovane della Boxe Mantova e della Mantova Ring contro pari categoria provenienti dalle province limitrofe, e due professionistici con protagonisti due atleti del team di Francesco Ventura. Il ‘match clou’, categoria pesi massimi, promette scintille. Si affronteranno due colossi del ring: il 32enne piacentino di origine rumena Ovidiu Enache, che ha già combattuto per due volte alla Boni negli ultimi anni, e il 24enne bolognese originario della Guinea Morike Oulare, ancora imbattuto da professionista. Dall’esito impronosticabile anche l’altro confronto, valevole per la semifinale del Trofeo delle Cinture organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana, categoria superwelter: si daranno battaglia per l’accesso alla finalissima (anticamera di una sfida per il titolo italiano) il 26enne bolognese Marco Balducci e il 25enne romano Patrizio Moroni. «I due pugili del mio team Enache e Balducci – spiega Ventura – non avranno vita facile: in primis per offrire al pubblico uno spettacolo avvincente che solo incontri incerti e combattuti possono regalare, e poi per dare loro l’opportunità di ottenere una vittoria di prestigio che li farebbe crescere di valore. Insieme a Falavigna vogliamo ringraziare il Comune di Mantova e l’Arci Mantova per la disponibilità». «E’ con immenso piacere – aggiunge il presidente di Arci Mantova Mirco Dei Cas – che quest’anno l’Arci Festa ospiterà il pugilato. La “nobile arte” entrerà a far parte del calendario delle iniziative culturali di Arci Festa 2022, un esperimento unico, per dare spazio ad altre forme di cultura e stimolare la collaborazione fra associazioni del territorio».