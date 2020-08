Dirigente d’azienda trovato morto in casa: è suicidio

VIADANA Un dirigente di un’importante azienda mantovana si è tolto la vita questa notte nella propria abitazione di Viadana, dove abitava da solo. L’allarme è stato dato verso le 9.30 di oggi e da quel che risulta sarebbe partito dall’azienda in cui l’uomo lavorava. Sul posto sono inetrvenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno aperto la porta per fare entrare i soccorritori che hanno trovato l’uomo, che aveva poco meno di 60 anni, impiccato. La morte risalirebbe alle prime ore di oggi. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si trattio di un suicidio. L’insano gesto sarebbe legato a problemi di depressione della vittima.