Incontro Pillole di Salute Sabbioneta

L’ATS della Val Padana promuove l’appuntamento “Pillole di Salute – Alimentazione e stili di vita” che si terrà il 6 novembre presso la Sala Rosa di Palazzo Forti – Via dell’Accademia, 1 – Sabbioneta (MN) alle ore 17.30

L’incontro sarà tenuto da Maria Chiara Bassi, Biologa Nutrizionista di ATS della Val Padana.

COSA SONO LE PILLOLE DI SALUTE

Progetto a cura della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS.

Prevede incontri sul territorio delle province di Cremona e Mantova e vuole essere un’occasione di scambio tra cittadinanza ed esperti per parlare di temi di salute e benessere psico-fisico e argomenti specifici ripresi dai programmi del Piano della Prevenzione regionale.

La partecipazione è gratuita.