Aggressione in piazza Broletto, denunciati gli autori

I Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano, a seguito di una complessa attività investigativa avviata dopo una aggressione avvenuta lo scorso 11 ottobre in Mantova, piazza Broletto, in cui era rimasto vittima un 18nne di Porto Mantovano, ha portato all’identificazione ed al deferimento dei presunti autori di una violenta aggressione.

La vicenda aveva avuto inizio quando un ragazzo, con il volto tumefatto e segnato da lividi, si è presentato in quella caserma denunciando una lite degenerata in aggressione fisica: secondo quanto riferito, l’alterco, nato per motivi futili, sarebbe sfociato in un episodio di inaudita violenza, con ripetuti colpi inferti da un gruppo di giovani, fino a causare lesioni personali giudicate guaribili in oltre trenta giorni di prognosi.

I Carabinieri, chiamati a far luce sui fatti, hanno immediatamente predisposto un’indagine scrupolosa ed articolata, raccogliendo dapprima la denuncia formale, ed acquisendo poi le testimonianze di alcuni soggetti. Fin dalle prime ore dei fatti sono state attivate tutte le procedure investigative, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’aggressione e stabilire chi fosse effettivamente intervenuto, chi avesse agito materialmente e con quale grado di partecipazione.

Parallelamente è stata condotta un’accurata visione degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati installati nell’area circostante Piazza Broletto. Sono stati esaminati i filmati ripresi prima, durante e dopo l’accaduto, valutando movimenti, orari, direzioni di spostamento, posture e comportamenti sospetti. Grazie a questa verifica visiva, incrociata con elementi raccolti sul campo e testimonianze acquisite, è stato possibile isolare alcune immagini utili; si è ricostruito il percorso dei presunti aggressori prima dell’arrivo sul luogo della lite, le modalità con cui il contatto è avvenuto con la vittima e la fase immediatamente successiva allo scontro fisico.

L’attività investigativa ha permesso di distinguere i vari momenti dell’episodio violento. È stato quindi possibile individuare i presunti soggetti che avrebbero materialmente aggredito la vittima.

I Carabinieri hanno predisposto una dettagliata informativa di reato, messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Sulla base di questi elementi, i presunti responsabili, un 29nne tunisino residente a Mantova ed un 22nne residente a San Giorgio Bigarello, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di lesioni personali aggravate in concorso.