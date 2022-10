GOITO – Incidente sul lavoro questa mattina, 27 ottobre, poco dopo le 10 a Goito in via XXV Aprile. A restare ferita, per cause che ancora non sono state rese ufficiali, una 53enne portata in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto, oltre le forze dell’ordine, anche i tecnici della medicina del lavoro Ast.

++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++