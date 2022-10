Calcio Serie C – Svolta Mantova: Piccoli presidente e Setti nel cda

MANTOVA Svolta annunciata in casa Mantova. Dopo quattro anni, Ettore Masiello lascia la carica di presidente per affidarla a Filippo Piccoli. Un passaggio di consegne di cui si vociferava da inizio settembre e che è stato sancito dall’assemblea dei soci tenutasi ieri in uno studio notarile di Verona. Del resto Piccoli, dall’ingresso in società la scorsa estate, ha visto progressivamente allargarsi il suo campo d’azione e influenza, specialmente sul piano amministrativo. Lo step successivo, inevitabile, non poteva che essere la formalizzazione dei nuovi equilibri, che vedono dunque l’imprenditore veronese rilevare da Masiello il timone della nave biancorossa. L’assemblea di ieri ha inoltre confermato Gianluca Garzon nel ruolo di vicepresidente, mentre nel nuovo assetto societario Masiello non ricopre alcuna carica ma resta socio di minoranza con circa il 2% delle quote. Così come Gianluca Pecchini, che detiene circa il 5%. Sono, questi, gli unici brandelli di mantovanità rimasti nell’Acm. La maggioranza rimane nelle mani dello stesso Piccoli e di Maurizio Setti (tramite la Starball) con un 45% a testa.

E proprio a Maurizio Setti è legata l’altra notizia di rilievo, emersa dall’assemblea di ieri. L’imprenditore carpigiano è infatti entrato nel consiglio d’amministrazione dell’Acm al posto del figlio Federico, al fianco di Piccoli (a sua volta subentrato a Masiello) e di Garzon. È la prima volta che Setti compare in prima persona nell’organigramma del Mantova, visto che il suo nome finora era stato “occultato” dalle società (di sua proprietà) titolari del pacchetto di maggioranza. In attesa di conferme che solo il tempo può dare, si tratta di un segnale di impegno non solo rinnovato, ma anche potenziato nel Mantova. Forse il preludio a un’imminente cessione del Verona, di cui si parla sempre più insistentemente. L’unica certezza che abbiamo ora è che il nuovo corso dell’Acm procede spedito su una strada tracciata da tempo. Dove porterà, come diceva il poeta, lo scopriremo solo vivendo.

Queste le parole del neopresidente biancorosso Filippo Piccoli, diffuse dall’ufficio stampa di viale Te. «Innanzitutto voglio ringraziare chi mi ha preceduto, Ettore Masiello, che ha rivestito il ruolo di Presidente dal 2018 ad oggi con passione e grande senso di responsabilità nei confronti del Mantova e di ciò che questa società rappresenta. Nel corso degli ultimi mesi vissuti all’interno del club ho potuto toccare con mano quanto attaccamento ci sia verso i colori biancorossi: l’obiettivo resta quello annunciato ad agosto, ovvero garantire solidità al Mantova per poter raggiungere in modo sostenibile risultati importanti. Lavoriamo assiduamente per creare un circolo virtuoso dal punto di vista aziendale e sportivo».