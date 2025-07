POGGIO RUSCO Nel pomeriggio di ieri, a Poggio Rusco, un lavoratore dipendente della ditta “Ferrirotor” s.r.l. si infortunava al costato venendo colpito da una scheggia di ferro mentre stava lavorando con un macchinario. Prontamente soccorso, lo stesso veniva trasportato presso l’Ospedale Civile di Borgo Mantovano in codice giallo, non in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Felonica Po ed il personale ATS di Mantova.