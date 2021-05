Basket Serie C Silver – Via alla fase a orologio: Quistello tenta il colpo a Verolanuova

QUISTELLO La Negrini inizia stasera a Quistello (ore 21.30, arbitri Cantarini di Annicco e Rancati di Castiraga Vidardo) il cammino nella fase a orologio nel girone A della C Silver. La squadra di Marco Gabrielli ospita il Lic Sas Pellico Verolanuova di Celli, forte degli ex Asola Paderno e Pezzali. I bresciani hanno concluso in vetta con 14 punti la stagione regolare, unitamente al Manerbio, mentre la compagine del presidente De Biasi ha terminato all’ultimo posto. Nell’ultima gara disputata, quella interna con Ospitaletto Bresciano, ha centrato una vittoria che fa soprattutto morale per la sfida con Verolanuova.

Verolanuova si è imposto nei due confronti sin qui disputati. A Quistello ha vinto 91-87 dopo un tempo supplementare, con i mantovani in vantaggio, poi raggiunti a fil di sirena nell’ultimo quarto, perchè gli arbitri assegnarono da tre punti un canestro da due, mentre nel ritorno il Sas Pellico ha chiuso sul 73-65.

«Il nostro obiettivo rimane la salvezza – afferma il presidente De Biasi – La squadra ci crede e il successo su Ospitaletto penso ci abbia dato fiducia. Non era facile avere ragione di una squadra in salute, ma i ragazzi ci sono riusciti. La gara dell’andata persa dopo un supplementare? Può capitare che i direttori di gara convalidino da tre un canestro da due punti. E’ importante da parte nostra pensare a giocare la nostra partita domani (stasera, ndr) e cercare di chiuderla col successo. I ragazzi si sono allenati con tanto impegno, buon segnale: ci tengono a far bene, perché vogliono a tutti i costi la salvezza».

Lo Junior Curtatone di Stefano Trazzi sarà in campo domenica: al PalaSiglacom (ore 18) ospita l’È Più Casalmaggiore di Parazzi. Il quintetto del presidente Angelo Pinzi ha chiuso al secondo posto la stagione regolare”; penultimi invece i casalaschi.