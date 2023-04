Ciclismo prof – Edoardo Affini in gara nella mitica Parigi-Roubaix

Parigi Fari sulla terza Classica Monumento della stagione: oggi, giorno di Pasqua, tocca alla Parigi-Roubaix. I corridori si testano sul pavé transalpino nell’Inferno del Nord, una delle corse più attese dell’intera annata. Il duello è quello dei più attesi, con Mathieu van der Poel favoritissimo che sfida Wout van Aert. Il capitano della Jumbo-Visma potrà contare come sempre su una squadra di altissimo livello, che anche per questa edizione 2023 schiera Edoardo Affini (in foto). Dopo gli ultimi due ritiri, e una gran mole di lavoro, Edo punta a una buona gara, in attesa poi di raggiungere i compagni che a Tenerife stanno preparando il Giro d’Italia. Oggi oltre a van Aert e Affini, vi saranno Dylan Van Baarle, Christophe Laporte, Timo Roosen, Tim Van Dijke e Nathan Van Hooydonck. Durante la gara, van Baarle, Laporte e il mantovano viaggeranno con ruote dotate di tecnologia KAPS. Grazie a questo ingegnoso sistema dell’azienda Gravaa di Eindhoven, i ciclisti possono regolare la pressione degli pneumatici durante la gara in modo che sia ottimale per ogni superficie. Il Team ha testato il sistema nei mesi scorsi sia in allenamento sia in gara. L’Uci ha ufficialmente dato il via libera all’utilizzo.