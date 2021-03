San Giorgio, didattica in presenza garantita agli alunni con disabilità

SAN GIORGIO BIGARELLO – La sospensione della didattica in presenza sta coinvolgendo tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di San Giorgio Bigarello, in seguito alle recenti disposizioni dell’ordinanza regionale, su disposizione statale, per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. In questo contesto resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica. «Il servizio di sostegno educativo-assistenziale del Comune di San Giorgio Bigarello sta funzionando – informa l’assessore Patrizia Modena -; tutti gli educatori sono impegnati nell’affiancamento degli alunni in difficoltà e molti assistenti ad personam sono direttamente coinvolti nelle scuole, nella didattica in presenza, altri stanno svolgendo un affiancamento a distanza». L’ufficio scuola sta inoltre organizzando il servizio di trasporto scolastico per gli alunni che svolgono l’attività in presenza e che risultano già iscritti al trasporto. Le famiglie sono state contattate direttamente dall’ufficio scuola comunale per verificarne l’effettiva necessità.

Matteo Vincenzi