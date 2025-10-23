La biblioteca di Sabbioneta fa 20 anni: ora sede tirata a nuovo

SABBIONETA – Questo weekend la biblioteca comunale Enrico Agosta del Forte festeggia 20 anni di apertura. Dal 2005 è punto di riferimento per tutta la comunità di Sabbioneta, evolvendosi per rispondere alle varie esigenze del pubblico. Non solo libri e audiovisivi, ma anche un ricco calendario di iniziative pensate per stimolare curiosità, incontro e partecipazione attiva: dai laboratori di promozione alla lettura per i più piccoli, al doposcuola estivo per bambini e ragazzi, fino al gruppo di lettura per adulti “Il giardino dei libri”, che si riunisce una volta al mese e che quest’anno compie 10 anni. Il tutto accompagnato da presentazioni di libri e incontri con autori, esperti e professionisti del mondo della cultura. In tutto ciò, le festa di compleanno si terrà sabato pomeriggio e sarà anche l’occasione per inaugurare i nuovi spazi di Palazzo Forti recentemente riqualificati. Alle 15 si inizia con “Un caro saluto. Corrispondenza immaginaria tra vita e città”, passeggiata letteraria a cura di Agnese Costa e Laura Torelli di cooperativa Charta, in un percorso tra parole e luoghi, con partenza davanti alla biblioteca.

Alle 17 il momento più atteso: il taglio del nastro e un rinfresco per celebrare il rinnovamento del palazzo e i vent’anni di attività della biblioteca, a cui non si accederà più dal portone storico, ma da un nuovo ingresso più ampio ed elegante, pensato per offrire agli utenti un’esperienza ancora più piacevole. Sarà possibile visitare anche la mostra d’arte “Interferenze naturali di Mater-IA”, ospitata negli spazi della biblioteca e curata dal Collettivo d’espressione femminile. «Condividere questa occasione con tutta la comunità – afferma il sindaco Marco Pasquali – sarà bellissimo. Per inaugurare questi nuovi spazi messi a disposizione della biblioteca ci sono voluti mesi di lavori e anni di pensiero e ricerca di fondi. Palazzo Forti continua a crescere e questo non è che un tassello che si aggiunge a quel ruolo di collante generazionale, incubatrice di cultura e intraprendenza che come amministrazione continuiamo a perseguire e a disegnare per il presente e per il futuro di questo spazio». I lavori di riqualificazione di Palazzo Forti si inseriscono nel più ampio progetto di rigenerazione culturale e sociale di Sabbioneta, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr. L’intervento ha previsto il rifacimento della copertura, la rifunzionalizzazione e l’ammodernamento degli spazi interni, l’ampliamento della biblioteca, e una profonda rigenerazione impiantistica ed energetica, con l’obiettivo futuro di trasformarlo in un hub culturale di riferimento, un luogo dove promuovere l’educazione permanente e aprire nuove opportunità culturali per la comunità.