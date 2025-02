Sciopero dei magistrati contro la riforma della giustizia: alta adesione a Mantova

MANTOVA Coccarde tricolori e costituzione italiana per manifestare contro la riforma della giustizia e in particolare contro la separazione delle carriere per i magistrati. Anche a Mantova è andata in scena la protesta della’Anm (Associazione Nazionale Magistrati). «Qui a Mantova c’è stata l’adesione al 100% da parte della procura e del 70% del tribunale» ha fatto sapere il sostituto procuratore Gianlorenzo Franceschini. «A livello distrettuale la protesta ha coinvolto l’80% del personale» ha aggiunto il giudice Chiara Comunale, che ha poi precisato che sono state comunque celebrate le udienze penali con imputati detenuti e di casi a rischio di prescrizione, mentre sul versante civile sono state discusse solo le cause di lavoro oltre a provvedimenti di routine come ad esempio i Tso. Il giudice Comunale e il sostituto procuratore Alessia Silimbani hanno poi spiegato a grandi linee i motivi dello sciopero dei magistrati. «La separazione delle carriere con la creazione di due ordini distinti, quello dei giudici e quello dei pubblici ministeri – ha spiegato in estrema sintesi Chiara Comunale – porterà a un indebolimento del potere giudiziario. Inoltre – ha proseguito – c’è il rischio di allungare i processi anziché accorciarne i tempi, per non parlare di come aumenteranno i costi della giustizia a risorse materiali invariate». E alla parola costi va accostata quella delle risorse del personale, sempre più esigue soprattutto per quel che riguarda il personale amministrativo; in via Poma si fa sempre più affidamento sul volontariato, in una sede a dir poco obsoleta, dove gli ipotetici processi telematici devono per ora fare i conti con ben altre problematiche strutturali. I tre magistrati ieri erano a disposizione di chiunque volesse sapere qualcosa di più dei motivi della loro protesta, fra i quali diversi avvocati, categoria notoriamente a favore della separazione delle carriere, con i quali si è comunque instaurato un dialogo su questo argomento.