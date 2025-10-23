Tennis tavolo Serie A1 femminile – Brunetti, il riscatto è servito: 3-0 al Sudtirol

BOLZANO Ci ha messo poco la Brunetti per superare l’amarezza della sconfitta in Supercoppa. Due giorni dopo il ko con il Quattro Mori, le goffredesi si sono riscattate a spese del Sudtirol nel match che ha aperto il campionato 2025-26. Senza storia la sfida alle bolzanine: il 3-0 finale parla da solo. «Ottima partenza – esulta il presidente Franco Sciannimanico – . Complimenti alle ragazze e a Laghezza, che ci ha messo del suo. Abbiamo reagito bene dopo la sconfitta in Supercoppa». Prossima partita mercoledì prossimo (ore 18) proprio contro il Quattro Mori in terra sarda. Sarà rivincita?

SUDTIROL-BRUNETTI CASTEL GOFFREDO 0-3

Sastre-Szocs 0-3 (4-11, 3-11, 0-11); Monfardini-Dragoman 0-3 (10-12, 10-12, 8-11); Barani-Arlia 0-3 (2-11, 13-15, 8-11).

TT SUDTIROL: Eugenia Sastre, Gaia Monfardini, Arianna Barani. Dt.: Jason Davide Luini.

BRUNETTI CASTEL GOFFREDO: Bernadette Szocs, Andrea Dragoman, Nicole Arlia. Dt.: Alfonso Laghezza.

ARBITRO: Maurizio Marcon.