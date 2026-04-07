La bonifica si presenta ai consorziati: un momento di dialogo e approfondimento sul territorio

Il Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po organizza un incontro pubblico dal titolo “La bonifica si presenta ai consorziati”, in programma sabato 11 aprile 2026 alle ore 10.30 presso l’Hub Oltrepò Mantovano a Quistello.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto aperto tra consorzio di bonifica, istituzioni, tecnici, rappresentanti del mondo agricolo e cittadini, con l’obiettivo di approfondire il ruolo strategico della bonifica nella gestione del territorio e delle risorse idriche.

Dopo i saluti istituzionali della Sindaca di Quistello, Gloriana Dall’Oglio, e del Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, Alberto Borsari, l’incontro entrerà nel vivo con una serie di interventi tecnici. Il Presidente del Consorzio, Simone Minelli, illustrerà il ruolo della bonifica nel territorio, mentre il Direttore Raffaele Monica presenterà le principali opere in corso. Seguirà l’intervento della funzionaria consortile Anna Pinelli, che approfondirà le novità dedicate alle aziende agricole, con particolare riferimento ai progetti “Goccia Verde” e “Irriframe”.

Ampio spazio sarà dedicato al dibattito, con il contributo dei rappresentanti delle principali organizzazioni agricole del territorio: Fabio Mantovani (Coldiretti Mantova), Andrea Pagliari (Confagricoltura Mantova) e Alex Odini (CIA Est Lombardia). L’incontro si concluderà con un momento di confronto diretto con il pubblico, per raccogliere domande, osservazioni e proposte.

L’evento si propone quindi come un momento di ascolto e partecipazione, volto a rafforzare il dialogo tra il Consorzio e i consorziati, promuovendo una gestione condivisa e più consapevole del territorio.

Al termine dell’incontro è previsto un buffet a base di prodotti locali.