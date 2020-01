La comunità di Pellaloco chiede la beatificazione di Don Ridolfi

PELLALOCO (Roverbella) Si è costituito a Pellaloco, nel corso di una giornata ricca di momenti significativi, il comitato morale “Amici di Don Ridolfi – uomini nuovi”. Un gruppo, ideato e promosso dallo storico locale Daniele Marconcini, che ha ricevuto il pieno sostegno del parroco di Roverbella, don Giovanni Volta e il via libera da parte della Diocesi di Mantova. Un’idea condivisa anche dall’Associazione Mantovani nel Mondo.

Il primo passo è ora chiedere udienza privata al Santo Padre per la presentazione della documentazione, perché si possa giungere ad una canonizzazione e beatificazione di don Rodolfo Ridolfi, che con la sua opera pastorale ed il suo impegno sociale ha contribuito a far crescere la comunità locale.

La giornata di ieri si è aperta con l’incontro del comitato con il parroco di Roverbella per la costituzione del gruppo e la santa messa in memoria di Ridolfi. Il parroco, come noto, nella prima metà del 1900 è stato sacerdote di Pellaloco, sostenuto da quella fede in Dio che lo ha sempre accompagnato in ogni sua parola o gesto, ha saputo guidare “il proprio gregge” in fasi storiche non certo facili. A don Rodolfo Ridolfi, che tra le altre cose si è speso per la creazione di un asilo nido e una scuola materna a Pellaloco, sia in vita sia dopo la sua scomparsa (nel 1961), vengono attribuiti anche miracoli che trovano testimonianza nelle tesi di laurea di Marta Arcana, nel 2013 all’Università Cattolica di Brescia per la laurea in Agiografia e nel 2016 all’università di Urbino in scienze religiose.

Paolo Biondo