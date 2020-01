Dalla musica alla salute: la Pro loco chiude il 2019 e guarda al 2020

GUIDIZZOLO – Sono numerose le iniziative organizzate nell’ultima parte del 2019 nel paese dell’Alto Mantovano. Ma altrettante sono quelle organizzate già per le prossime settimane. Tante di tali iniziative sono state organizzate, allestite e gestite dalla Pro loco di Guidizzolo, che ha chiuso il 2019 con due serate musicali: lo scorso 14 dicembre con la manifestazione “Guidizzolo in…canta”, che si è tenuta in teatro e che che vanta ormai 15 edizioni alle spalle, venti cantanti che si sono esibiti e una scuola di ballo. Lo scorso 22 dicembre scorso, in pieno periodo natalizio, invece, il concerto con tre corali: la filarmonica di Guidizzolo, “Fior di roccia” di Trento e “Il Caldone” di Cerlongo. Il concerto ha fatto il pieno nel teatro del paese. Per il 2020 la Pro loco è già proiettata su diverse manifestazioni e partecipazioni ad eventi di varia natura. La prima è la presenza alla kermesse “Golositalia” che si svolge a Montichiari, a pochi chilometri dal centro dell’Alto Mantovano, per presentare i prodotti enogastronomici tipici e de.co. locali. Per il prossimo mese di maggio invece è in programma la 47esima edizione della camminata della salute, che si tene il Primo maggio.