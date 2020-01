Piazzale Baroni a Viadana, Pd: “Così cresce lo smog in centro”

VIADANA – Il parcheggio di Piazzale Baroni, un’area in continuità con Piazzale della Libertà, torni ad essere gratuito: è quanto richiesto dal Pd, forza rappresentata in consiglio comunale dal capogruppo Nicola Federici e dal consigliere Adriano Saccani, tramite un’apposita mozione protocollata in vista del prossimo consiglio comunale.

Contestualmente, nel documento i dem chiedono all’esecutivo di posizionare due colonnine per il rifornimento delle auto elettriche. «A Viadana, ad oggi – spiegano gli esponenti d’opposizione del Pd auspicandone il posizionamento – non esistono ancora da nessuna parte».

Tornando a Piazzale Baroni, i consiglieri di minoranza ribadiscono la propria contrarietà alle strisce blu: «Riteniamo completamente sbagliato aver scelto di mettere Piazzale Baroni a pagamento. E’ un parcheggio utilizzato da chi lavora in centro e che ora si ritrova così con meno posti a disposizione. Sicuramente si farà a “gara” ogni mattina per trovare un parcheggio gratuito, mentre chi non ci riuscirà andrà nelle vie del centro portando smog ed inquinamento per cercare un posto libero in stalli gratuiti». Infine, una stoccata all’amministrazione e rivolta nello specifico al sindaco facente funzioni Alessandro Cavallari, il quale ha sottolineato la riduzione dell’indebitamento dell’ente locale passato da 13,8 a 8,9 milioni: «Una dichiarazione vera su carta ma non nella realtà – attaccano Federici e Saccani – poiché a quanto ridotto dovrà fare comunque fronte l’amministrazione futura per le manutenzioni alle scuole non eseguite. Pensiamo al tetto di quella di Carrobbio, alla manutenzione degli asfalti non fatti e ad altri aspetti che questa amministrazione ha rimandato al futuro».

Lorenzo Costa