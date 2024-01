Ladri scatenati a Curtatone e Borgo Virgilio: via ori e gioielli in due case

HINTERLAND – É stato un rientro a casa amaro per due famiglie di Curtatone e Borgo Virgilio: tornati nelle loro abitazioni, infatti, i proprietari hanno scoperto di essere stati derubati. Sui furti stanno ora indagando gli agenti della Questura di Mantova.

Due diversi colpi. in due diversi paesi e Comuni ma accomunati dallo stesso modus operandi. Il primo colpo è stato messo a segno intorno alle 19.30 di domenica in via Quasimodo, a Curtatone, mentre il secondo si è verificato alle 22.30 in via Gioia nel vicino Comune di Borgo Virgilio.

Difficile al momento stabilire su i colpi possano essere stati messi a segno dalla stessa banda anche se i due casi presentano alcune similitudini, a partire dalla tipologia del bottino sparito dalle abitazioni. In entrambi i casi, infatti, i ladri dopo hanno colpito durante l’assenza dei padroni di casa per agire indisturbati e poi andarsene facendo perdere le loro tracce.

Da entrambe le abitazioni sono spariti dei gioielli. I furti sono stati denunciati alla polizia.