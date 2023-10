Ladro lascia tracce di sangue, i Carabinieri lo arrestano

CASTIGLIONE Nella giornata di ieri 10 ottobre 2023, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Castiglione delle Stiviere,

hanno tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere

quarantenne, residente nell’alto mantovano, poiché in ipotesi accusatoria ritenuto responsabile di reati

contro il patrimonio.

Nella circostanza l’interessato, pregiudicato, a seguito di numerosi furti, veniva individuato anche

mediante la propria impronta genetica rinvenuta sulle scene del crimine la quale è stata determinante

al fine di attribuirgli precedenti eventi.

Infatti a seguito di un furto in particolare avvenuto nel comune aloisiano, H.E. si feriva, lasciando

tracce ematiche su alcuni cocci di vetro che venivano repertate dai militari intervenuti durante il

sopralluogo.

Arrestato condotto presso la casa circondariale di via Poma, a disposizione dell’A.G. competente, lo

stesso verrà interrogato dal Giudice per le indagini preliminari in merito alle condotte delittuose da

lui poste in essere.