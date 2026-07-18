Latitante nel mantovano ma condannato in Campania: i Carabinieri scovano e arrestano un 44enne

CURTATONE – Finisce a Mantova la fuga dalle aule di giustizia di un 44enne di origini rumene. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Curtatone lo hanno rintracciato e tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

L’uomo, formalmente domiciliato nella provincia campana ma da tempo gravitante nel territorio mantovano, era una vecchia conoscenza delle Forze dell’Ordine. Il provvedimento restrittivo è scattato in seguito al computo e alla rideterminazione di pene concorrenti per diversi illeciti commessi in passato. I giudici lo hanno infatti condannato in via definitiva per i reati di furto aggravato, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza.

Secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria salernitana, il quarantaquattrenne dovrà ora espiare una pena residua complessiva di 3 mesi di reclusione, a cui si sommano ulteriori 8 mesi di arresto.

I militari dell’Arma, dopo aver individuato il soggetto sul territorio di competenza, hanno proceduto alla formale notifica del provvedimento. Espletate le consuete formalità di rito presso il Comando, l’arrestato è stato trasferito e associato alla Casa Circondariale di Mantova, dove sconterà la pena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.