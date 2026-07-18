Calcio Serie B – Mantova, boom di tifosi per la prima amichevole

VOLTA MANTOVANA I tifosi non deludono mai le aspettative. Nonostante la giornata afosa e soleggiata, sugli spalti del centro sportivo di Volta Mantovana si sono radunati in quasi un migliaio o forse più per non perdersi la prima uscita stagionale del nuovo Mantova. L’inizio della sfida con la Top 22 Dilettanti Veronesi è stato accolto con un applauso generale, così come ne sono arrivati, a scroscio, al triplice fischio, con il risultato di 6-0 per i biancorossi. Tra i più omaggiati l’attaccante Gliozzi, autore di una doppietta e il difensore Castellini, protagonista di una rovesciata spettacolare, purtroppo terminata a fil di palo. Un gesto balistico di rara bellezza molto apprezzato dal pubblico mantovano. Tanti anche i saluti arrivati a mister Modesto e contraccambiati dallo stesso allenatore. Insomma, a Volta si respirava un clima di festa.

Ma non tutti si sono soffermati sulla sola amichevole. Il tema che sta tenendo banco in questi giorni è la nuova maglia casalinga da gara, sfoggiata proprio ieri per la prima volta. Se da un lato c’è chi storce il naso, dall’altro c’è chi apprezza la scelta stilistica senza la classica banda trasversale. Gusti e pareri che lasciano il tempo che trovano, l’importante è che il Mantova disputi una stagione senza troppi patemi. Il presidente Piccoli sta facendo di tutto per rendere Mantova un palcoscenico importante, e di questo bisogna dargliene atto. Non sarà di certo una maglia a determinare le sorti di una squadra.