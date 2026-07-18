Rissa al bar e caos in caserma: 43enne ubriaco aggredisce i Carabinieri e finisce in carcere

CASALOLDO / CASTEL GOFFREDO – Serata di follia e violenza nell’alto mantovano, conclusasi con le manette per un 43enne di origini marocchine, residente a Casaloldo. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri con l’accusa di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti hanno preso il via intorno alle ore 23 di ieri sera nei pressi di un bar di Casaloldo. Al Numero Unico di Emergenza 112 è giunta una richiesta disperata di intervento per un uomo in forte stato di alterazione psicofisica, dovuta all’abuso di alcol, che aveva appena aggredito e percosso un cliente del locale. Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo. Alla vista delle divise, l’aggressore ha perso il controllo, rifiutando di farsi identificare e iniziando a inveire pesantemente contro i militari.

Una volta bloccato e condotto negli uffici della caserma di Castel Goffredo per gli accertamenti di rito, la situazione è ulteriormente degenerata. L’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e minaccioso, scagliandosi contro il personale presente e ingaggiando una violenta colluttazione.

Solo la prontezza dei militari e il tempestivo arrivo di un equipaggio di supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno permesso di immobilizzare il quarantatreenne in piena sicurezza. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Mantova, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Mantova, dove attende l’udienza di convalida e il giudizio con rito direttissimo.