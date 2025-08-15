Lavoratore in nero in un cantiere edile: 20mila euro di multa a un imprenditore

VOLTA MANTOVANA I Carabinieri della Stazione di Volta Mantovana, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Mantova, a seguito di un controllo effettuato nei giorni scorsi presso un cantiere edile presente nel comune di Volta Mantovana, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Mantova un 67nne del luogo perché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, di lavoro irregolare per aver impiegato 1 lavoratore in nero.

All’atto dell’accesso i Carabinieri trovavano un lavoratore che operava nel cantiere, accertando che l’azienda non aveva redatto il POS (piano operativo sicurezza). Il titolare, inoltre, è stato accertato che non aveva attuato le misure di sicurezza nei lavori di splateamento e sbancamento in area ove è previsto l’accesso ai lavoratori, tra l’altro non sottoponendo il lavoratore a visita medica preventiva obbligatoria, e non predisponendo il lavoratore alla frequentazione del corso sulla sicurezza “rischio alto”.

I Carabinieri hanno contestato al titolare dell’azienda delle sanzioni amministrative ed ammende per un totale di oltre 20.000 euro.