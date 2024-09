Le auto sono davanti al garage, lui reagisce con pugni e insulti

ASOLA Forse la premura di raggiungere il posto di lavoro, forse un po’ di tensione o anche solo il fastidio di vedere ogni mattina (o quasi) automobili parcheggiate davanti al proprio passo carraio. Chissà. Sta di fatto che oggi intorno alle 8, ovvero all’orario di ingresso dei bambini, un residente nelle vicinanze di una delle scuole di Asola avrebbe reagito alla presenza delle auto in modo probabilmente un po’ eccessivo.

Come riportato da alcuni presenti che avrebbero assistito alla scena, l’uomo, di cui non sono note le generalità, avrebbe deciso di puntare dritto su un automobilista che, a quanto pare, aveva parcheggiato la propria auto evidentemente davanti al suo passo carraio. Una reazione, come detto, che sarebbe stata un po’ sopra le righe: spintoni, insulti, ingiurie e a quanto pare anche un paio di pugni.

«È vero che parcheggiare davanti al passo carraio altrui non è consentito dal codice della strada oltre ad essere molto fastidioso – sono le parole di una donna che avrebbe assistito all’accaduto -, ma qui siamo andati decisamente troppo oltre. La reazione del proprietario del passo carraio è stata assolutamente spropositata tra urla, spintoni e insulti. Soprattutto davanti a dei bambini che stavano entrando a scuola e comprensibilmente si sono spaventati. Ho voluto segnalare il tutto alle forze dell’ordine, sperando che episodi così non accadano più».