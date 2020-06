Sebastian Lelio presenta in diretta “La Sagrada Familia”

MANTOVA Su MioCinema, la piattaforma digitale della multisala Ariston, continua l’omaggio al cinema sudamericano: dopo quelli a Ricardo Darìn e Pablo Larraìn, giovedì 18 giugno, alle ore 21, sarà ospite in diretta streaming il regista cileno Sebastian Lelio, che parlerà della sua carriera e presenterà il suo primo film, La Sagrada Familia (2004), inedito in Italia. Sarà con lui Pedro Armocida, giornalista e critico cinematografico, direttore della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, che proprio a Lelio ha dedicato una personale completa nel 2013.

Dopo la presentazione, visibile gratuitamente sul sito www.miocinema.it e sulla pagina Facebook dell’Ariston, saranno disponibili a pagamento sulla piattaforma i film del regista La Sagrada Familia, Gloria e Una Donna Fantastica (Premio Oscar per il Miglior Film Straniero).