Anziano scompare da casa: ricerche in corso

MARCARIA Carabinieri, Protezione civile, Polizia locale e addetti del Comune sono alla ricerca di un anziano scomparso ormai da parecchie ore da Campitello di Marcaria. L’uomo, ha 87 anni, è uscito di casa nel pomeriggio, molto probabilmente per fare la spesa o per svolgere altre commissioni, e non è più rientrato. A dare l’allarme è stato il figlio preoccupato per le sorti del padre. Subito dopo la chiamata del familiare i militari dell’Arma hanno iniziato le ricerche coinvolgendo anche i volontari della Protezione civile. Le ricerche dell’uomo sono ad ampio raggio visto che l’anziano conosce molto bene la zona. La preoccupazione è tanta anche perché le temperature si sono fortemente abbassate e quindi si teme per la salute del pensionato.