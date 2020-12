Panettoni del sorriso di Sabbioneta sospesa, ma la raccolta fondi prosegue

SABBIOMETA Quest’anno, a causa delle restizioni imposte dalla pandemia, non si potrà tenere la tradizionale campagna di raccolta offerte “I panettoni del sorriso”, organizzata dal Gruppo Aiuto ai Missionari di Villa Pasquali, che proprio in queste domeniche di Avvento avrebbero stazionato sui sagrati di molte chiese della zona Oglio Po. Non per questo il sodalizio di volontariato si è perso d’animo. Al contrario: insieme all’associazione “Sapori, Arte e Cultura”, i volontari del gruppo villese hanno consegnato generi alimentari alla Caritas di Sabbioneta, nella sede di Ponteterra. La comunità pastorale guidata da don Samuele Riva, infatti, in questo periodo ha sollecitato i fedeli delle quattro parrocchie comunali a raccogliere generi alimentari da destinare alle persone che ne hanno più bisogno.

Gli amici che formano le due associazioni hanno dedico di lanciare comunque una raccolta fondi a favore della Caritas. (u.b.))