Casalromano: biblioteca e scuola fanno squadra

CASALROMANO Il Comune anche in questo periodo difficile, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, è stato in grado di non allentare la presa nel mantenere vivi i contatti tra scuola, famiglia e biblioteca. «Abbiamo creato una bella sinergia tra l’istituto comprensivo di Canneto, la biblioteca e le famiglie – spiega l’assessore alla cultura e alle politiche scolastiche Annalisa Bettegazzi -. La nostra bibliotecaria Emanuela Contessa ha collaborato nella distribuzione dei quaderni di lavoro dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e proposto attività creative anche per la scuola elementare».

La bibliotecaria ha infatti organizzato un concorso per invogliare i bambini a creare e ad appendere gli arcobaleni su finestre e balconi. Ha utilizzato il canale social facebook per pubblicare delle letture – alcune scritte da lei stessa – e, in occasione dello scorso 25 Aprile, il filmato dell’amministrazione comunale e dell’associazione Combattenti e Reduci rivolto agli alunni e alle loro famiglie oltre che una serie di letture inerenti la Festa della Liberazione.

In collaborazione con le maestre della scuola elementare, la bibliotecaria ha proposto la stesura di un diario giornaliero per ogni bambino al fine di spronarli ad esprimere le proprie emozioni e sensazioni. Non solo. «L’intenzione è quella di produrre una raccolta o addirittura un libro che, presentato e messo in vendita, potrebbe avere un risvolto benefico – conclude l’assessore Bettegazzi -. L’amministrazione, nonostante la biblioteca chiusa e grazie al contributo di Emanuela, è stata vicina al territorio».