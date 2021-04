Calcio Eccellenza – Maccabiti: “Castiglione, con la Leon bisogna cambiare registro”

CASTIGLIONE «Domenica sera non ho guardato l’Inter, non ero dell’umore. Mi sono riguardato invece la nostra sconfitta, per capire cosa non fosse andato. Rivedendo le immagini, è stato palese come loro avessero preparato la partita, così come poi si è svolta, e come noi fossimo impreparati, con l’atteggiamento sbagliato». Queste sono le parole di Luca Maccabiti, bomber e attaccante del Castiglione: domenica “Big Mac” è stato tra i pochi positivi, se non altro per la doppietta realizzata, nella disfatta casalinga col Castegnato. Ma non cerca alibi o scusanti: da leader, ha deciso di sedersi, assieme a tutti i compagni, al banco degli imputati. «Siamo amareggiati, i viola sono stati tatticamente perfetti: ci lasciavano il pallino del gioco per poi farci male in contropiede. Sono venuti qui consapevoli di ciò che dovevano fare. Merito a loro, sono una squadra che lotterà per il successo finale. Ma noi, che siamo sempre stati una squadra che ha fatto della solidità una delle proprie doti peculiari, siamo mancati clamorosamente. Noi “vecchi” – prosegue Maccabiti – dobbiamo metterci la faccia. I giovani vanno trascinati e guidati, nel bene e nel male. Noi siamo consapevoli di aver sbagliato domenica e abbiamo capito anche perché. E’ vero che la società non ci ha chiesto di vincere il campionato, ma dobbiamo onorare la maglia. Certe cose non devono più accadere. Perdere delle partite ci sta, ma non in questo modo».

Domenica prossima si va in quel di Vimercate, per affrontare un’altra squadra a punteggio pieno, la Leon, che nelle prime due uscite ha realizzato qualcosa come 11 reti. «Si tratta di un’ottima squadra, senza dubbio – dice l’attaccante aloisiano -, bisogna analizzare bene punti di forza e punti deboli, anche alla luce delle squadre che hanno incontrato, in queste due prime uscite».

«Arriviamo da una brutta sconfitta, dobbiamo dare una prova di forza e di maturità dopo un bruttissimo passo falso». Meglio ripartire dagli ultimi 28’ col Castegnato? «Forse fa poco testo, sul 5-0 il Castegnato ha un po’ rallentato. Diciamo che l’atteggiamento è da cambiare in toto». Oggi prima seduta settimanale di allenamento: «Il mister ci tirerà le orecchie – conclude Maccabiti -, riguarderemo ancora una volta la partita tutti insieme. Poi inizieremo a preparare il prossimo match, dobbiamo cambiare passo per dimostrare che non siamo quelli di domenica». (lg)