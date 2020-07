Volley C femminile – Pinzi: “La Davis sarà ancora protagonista”

STRADELLA Con un nuovo presidente, Vanni Rigoni, al timone del club, la Davis si appresta a proseguire con rinnovato ottimismo la sua esperienza nel campionato di serie C sotto la guida dei confermati allenatori Enrico Pinzi e Diego Pavan. Come si ricorderà, nella passata stagione il sestetto virgiliano è stato stoppato sul più bello, secondo in classifica a due sole lunghezze dal Piadana. «Siamo molto soddisfatti dell’organico che abbiamo a disposizione – afferma Pinzi – per completare il roster manca solo una pedina. L’obiettivo è fare meglio della passata stagione quando, da neopromossa al pari del Piadena, eravamo in corsa per vincere il campionato. Dopo lo stop, siamo stati inseriti in una lista di squadre ripescabili in B2, ma per averne la certezza bisognava aspettare agosto, per cui abbiamo deciso di rimanere in C. Aspettiamo di conoscere le nostre avversarie, di sicuro dovremmo trovare il Medole che ha comprato il titolo e allestito una squadra di spessore».

Davis non è solo la prima squadra, il club ha infatti investito tanto sul settore giovanile. «Stiamo cercando di strutturarci al meglio delle nostre possibilità – prosegue Pinzi – c’è anche l’idea di organizzare qualcosa nelle scuole, sperando sia possibile». Enrico coach della Davis, il fratello Angelo presidente della Junior Basket Curtatone: nella famiglia Pinzi si mangia pane e sport. «Mio fratello ha sempre puntato sui giovani – conclude Enrico – per farli crescere e dare loro la possibilità di giocare in prima squadra. Ha tanto entusiasmo e gli auguro il meglio».