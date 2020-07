Mette Ko il marito con lo spray al peperoncino

BANCOLE – PORTO MANTOVANO Ad un primo sguardo sembrava essere una normale lite tra coniugi, come tante ce ne possono essere, ma poi la situazione è degenerata tanto che marito e moglie dalle parole pasavano ai fatti. Una situazione poi del tutto degenerata quando la donna estraeva uno spray urticante per spruzzarlo negli occhi del marito. Sul posto arrivavano così i carabinieri ed il 118 in soccorso dell’uomo.

Erano da poco passate le 19 quando di ieri in via Bertoldi don Doride, a Bancole di Porto Mantovano, scoppiava una lite tra due coniugi. Un alterco che in un primo momento poteva sembrare un normale litigio tra marito e moglie ma, alla fine, così non è stato.

I due, stando alle ricostruzione effettuata dai carabinieri – intervenuti sul posto – avrebbero iniziato dapprima a litigare, poi a spintonarsi l’un l’altro. Le ragioni del litigio sono ancora da stabilire ma quanto certo è che ad un certo punto la donna ha spruzzato una spray urticante contro il marito, colpendolo agli occhi. Da lì l’intervento dell’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Mantova per ricevere le cure del caso. Intanto sono incorso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire se quello di ieri sia stato un litigio isolato o se dietro ci possano essere dinamiche ben più gravi.