Lettura per tutti, Sabbioneta partecipa al progetto

Sabbioneta Il Comune ha deciso di partecipare al bando “Lettura per tutti 2023 – Promozione della lettura nelle biblioteche attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali”, indetto dal centro per il libro e la lettura. Lo scopo è quello di favorire l’inclusione di questi soggetti attraverso una riprogettazione dei servizi offerti dalle biblioteche. Il centro per il libro e la lettura sceglierà 6 progetti, che potranno essere finanziati fino a un massimo di 55.500 euro per ciascun progetto.

Ugo Boni