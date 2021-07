Borgo Mantovano – Ospedale di Pieve, anche Cna corre in sua difesa

PIEVE Anche Cna scende in campo in difesa dell’ospedale di Pieve do Coriano unendosì così alla lotta dei sindaci del territorio.

«Can sostiene l’azione dei sindaci nell’interpretare le preoccupazioni degli artigiani associati e delle loro famiglie del luogo», esordisce il direttore Elisa Rodighiero.

Quello della difesa dell’ospedale è, infatti, un tema che tocca da vicino tutto il territorio e che richiede una presa di posizione da parte di tutti. Anche Can scende, quindi in campo «nel sostenere l’azione dei sindaci del Destra Secchia sul futuro dell’ospedale di Pieve a causa della mancanza di investimenti, di personale, di progettualità e di promesse mai mantenute. Allarme legittimo e condiviso della Cna – sottolinea Elisa Rodighiero – considerando che il nosocomio risulta strategico per la collettività della zona, che va quindi potenziato con importanti risorse finanziarie con nuove attrezzature all’avanguardia, con l’inserimento di un nuovo personale e di un rafforzamento dei reparti».

Una vicinanza ed un sostegno all’ospedale ed a tutto il territorio che ne beneficia che si traduce, per Cnam nella richiesta di «un intervento organico della Regione e del Governo coinvolgendo i consiglieri regionali e i parlamentari mantovani per il potenziamento dell’ospedale che è un bene primario e fondamentale per la salute del territorio della zona».

Un ulteriore appello che si aggiunge all’impegno già messo in campo nell’ultimo periodo dai sindaci della zona nella speranza che le aspettative del territorio siano esaudite.