Viadana piange Gabriele Merico ucciso a soli 13 anni dalla leucemia

VIADANA – Viadana si unisce alla famiglia e piange il piccolo Gabry che non ce l’ha fatta. Sabato 26 novembre si è spento Gabriele Merico, tredicenne viadanese che da due anni stava combattendo contro la leucemia. Il bambino era in cura presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Maggiore” di Parma, dove ha superato tante crisi con estremo coraggio e voglia di vivere. “Gaga”, come lo chiamavano i famigliari, lascia il papà Nicola, la mamma Elisabeta Lamce e il fratellino di sette anni. I funerali si svolgeranno oggi, martedì 29 novembre, presso la chiesa di San martino in Viadana; la partenza del corteo funebre è prevista alle ore 15, con partenza dall’abitazione sita in via Puttina 15. A conclusione la salma sarà trasportata presso il tempio di cremazione. Le ceneri, per desiderio del piccolo Gabriele, saranno sparse su una spiaggia greca, località che amava e che visitava quando andava dalla nonna.